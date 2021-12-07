«Единая Россия» приостановит членство в партии бывшего руководителя Калининского района Петербурга Ивана Громова. Решение будет принято на ближайшем заседании местного политсовета, – сообщает РБК со ссылкой на региональное отделение партии. Ранее питерские СМИ сообщили о задержании Громова. По некоторым данным, он стал подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве.

Вчера Громов подал в отставку с поста главы Калининского района по собственному желанию. Эта просьба была удовлетворена. По информации издания «Фонтанка», отставка может быть связана с неудовлетворительной работой по уборке снега.