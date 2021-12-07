Суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрании меры пресечения по делу о госизмене

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Натальи Поклонской для избрании меры пресечения по делу о госизмене.

Поклонская – бывший прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы. Сейчас она посол России в республике Кабо-Верде.