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15:02, 07 декабря 2021

ВОЗ выступила против переливания плазмы переболевших коронавирусом другим заражённым

Процедура не снижает потребность в искусственной вентиляции лёгких больных ковидом и не увеличивает шансы на их спасение. Кроме того затраты на переливание плазмы крови переболевших коронавирусом превышают выгоду от такой терапии. Эту позицию озвучила группа по разработке рекомендаций ВОЗ. Специалисты теперь настоятельно не рекомендуют переливать плазму инфицированным, которые находятся в тяжёлой и критической стадиях. Аналогичный призыв касается пациентов, у которых коронавирусная болезнь протекает легко. Эксперты Всемирной организации здравоохранения провели 16 международных исследований, в них участвовали более 16 тысяч пациентов. После этого сотрудники ВОЗ пришли к выводу, что переливание плазмы крови выздоровевших от ковида тем, кто им заразился, не слишком эффективно. Ранее медики возлагали надежды именно на этот вид терапии.

В России, прежде всего, в Москве, плазму переболевших заражённым ковидом переливают с апреля прошлого года. Около месяца назад мэр столицы Сергей Собянин отчитался, что за полтора года лечение донорской плазмой прошли 20 тысяч человек.


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