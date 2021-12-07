Бразильские власти оштрафовали компанию Meta почти на 2 млн долл. за глобальный сбой Facebook, WhatsApp и Instagram

Бразильские власти оштрафовали американскую компанию Meta почти на 2 миллиона долларов за глобальный сбой сервисов Facebook, WhatsApp и Instagram 4-го октября. Он продолжался около 6 часов. Власти считают, что потребителям в Бразилии и во всем мире нанесен ущерб. Meta уже заявила, что намерена обжаловать штраф.