АТОР оценивает в 10 млрд рублей задолженность компаний перед туристами за поездки, сорванные из-за COVID

Ассоциация туроператоров России оценивает в 10 миллиардов рублей задолженность компаний перед туристами за поездки, сорванные из-за пандемии. Ассоциация опубликовала открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит снова продлить на год срок исполнения обязательств по странам, закрытым для российских туристов. Как напоминает агентство «Интерфакс», из-за закрытых границ в марте прошлого года в поездки не могли отправиться более миллиона туристов.
2021-12-07T14:36:21+03:00
2021-12-07T15:02:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 07 декабря 2021
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