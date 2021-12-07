АТОР оценивает в 10 млрд рублей задолженность компаний перед туристами за поездки, сорванные из-за COVID

Ассоциация туроператоров России оценивает в 10 миллиардов рублей задолженность компаний перед туристами за поездки, сорванные из-за пандемии. Ассоциация опубликовала открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит снова продлить на год срок исполнения обязательств по странам, закрытым для российских туристов. Как напоминает агентство «Интерфакс», из-за закрытых границ в марте прошлого года в поездки не могли отправиться более миллиона туристов.