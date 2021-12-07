Глава президентского СПЧ просит мэра Москвы рассмотреть жалобу на вывески на узбекском и таджикском языках в метро

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев просит мэра Москвы рассмотреть жалобу жителей столицы на вывески на узбекском и таджикском языках на одной из станций метро. По мнению недовольных москвичей, это не соотносится с политикой по интеграции мигрантов в местную культуру.

Указатели на узбекском и таджикском языках появились на станциях метро «Прокшино» и «Лесопарковая», от которых ходят автобусы до миграционного центра «Сахарово*».

* "Сахаровский центр" - НКО, признанное иностранным агентом.