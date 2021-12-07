Вирусолог Петр Чумаков считает, что омикрон-штамм коронавируса может помочь в борьбе с пандемией. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дума ТВ».

При этом Петр Чумаков подчеркнул, что делать однозначные выводы пока рано, требуется больше наблюдений за новым вариантом болезни.