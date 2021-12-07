ВОЗ против переливания плазмы крови переболевших пациентам с ковидом

Всемирная организация здравоохранения против переливания плазмы крови переболевших пациентам с ковидом. Обновленные рекомендации опубликованы на сайте ВОЗ. Они основаны на исследованиях с участием более 16 тысяч человек.

Ранее московские власти объявили о выделении почти 700 миллионов рублей на заготовку плазмы для лечения пациентов с коронавирусом.