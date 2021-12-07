Снегопад в Москве, по прогнозам синоптиков, сохранится в течение всего дня

Метеорологи говорят, что город находится под действием сильнейшего циклона. Ожидается, что в ближайшие дни он принесет с сбой почти треть месячной нормы осадков. В связи с этим в мэрии просят водителей воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Несмотря на увещевания властей, уже с утра пробки на московских улицах достигли 8 баллов, сейчас они составляют 5. Власти сообщают, что серьёзных сбоев в работе транспорта нет, все аэропорты продолжают работать штатно.

Метеорологи предупреждают, что желтый уровень погодной опасности в Москве пока по-прежнему сохраняется.