Силовики за день задержали двух вооруженных подростков в разных регионах России, которые, вероятно, готовили теракты

16-летний житель Ярославской области, по версии ФСБ, изготавливал взрывчатку и планировал, как их назвали силовики, резонансные акции для дестабилизации социально-политической обстановки в регионе. Подростка задержали возле автомобиля, в багажнике которого нашли рюкзак с неизвестным веществом внутри, следует из видеозаписи спецоперации. Во время обыска у студента местного колледжа также обнаружили охотничий обрез, боеприпасы и компоненты бомбы. ФСБ называет подростка анархистом и утверждает, что он переписывался с радикалами в закрытых чатах мессенджера Telegram. Суд в Ярославле сегодня изберет задержанному меру пресечения. Силовики настаивают на следственном изоляторе.

Тем временем агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в Москве возле одной из школ полицейские задержали вооруженного 18-летнего подростка. При себе у него были пневматический пистолет, несколько газовых баллончиков и ножей.

ТАСС утверждает, что перед вероятным нападением на школу москвич написал в соцсети о планах устроить сегодня теракт. Его пост обнаружили сотрудники столичного департамента образования.