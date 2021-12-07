Беженцы народности рохинджа предъявили коллективный иск к Фейсбук за соучастие в кампании по разжиганию ненависти

Беженцы народности рохинджа предъявили коллективный иск к американской социальной сети Фейсбук за соучастие в кампании по разжиганию ненависти в отношении ее представителей в ходе военного конфликта и этнических репрессий, осуществляемых военной хунтой Республики Мьянма. Иск в адрес компании Mega Platforms, владельца соцсети, поданный одновременно в США и Великобритании, требует возмещения ущерба на сумму в 150 миллиардов долларов за то, что Фейсбук вела себя слишком пассивно в противодействии злостным и клеветническим публикациям, разжигающим национальную рознь и жестокость в отношении рохинджа на территории Мьянмы. Рейтер напоминает, что еще три года назад эксперты ООН в области прав человека установили, что Фейсбук косвенно способствовала эскалации насилия в регионе. Собственное расследование агентства выявило на страницах социальной сети более тысячи примеров фото и комментариев с нападками на рохинджа и других мусульман в Мьянме и соседнем Бангладеш, где проживают около миллиона беженцев-представителей этой народности. В прошлом месяце ряд западных СМИ сообщали, что военные власти Мьянмы используют поддельные аккаунты для ведения против рохинджа «информационной войны».

Ранее, как пишет Reuters, Фейсбук признавала, что недостаточно оперативно противодействует кампании по дезинформации и разжиганию ненависти против народности рохинджа. После государственного переворота в феврале этого года руководство соцсети обещало отключить военных Мьянмы от платформ Фейсбук и Инстаграм.