США и Евросоюз, по данным Bloomberg, обсуждают новые санкций против России из-за ситуации на границе с Украиной

Среди возможных вариантов есть ограничения в отношении крупных банков и Российского фонда прямых инвестиций. В частности, их хотят лишить возможности обменивать рубль на иностранную валюту. Как уточняют источники американского агентства Bloomberg, эту меру официальные лица рассматривают в качестве основной. Также предложено запретить инвестировать в российский государственный долг на вторичном рынке.

Новые санкции рассматривают на фоне сообщений в западной прессе о готовящемся вторжении российской армии на Украину и наращивании вооруженных сил на приграничной территории. Накануне телеканал CNN отмечал, что в Вашингтоне обсуждают в качестве мер по сдерживанию России возможность отключить банки от системы финансовых платежей SWIFT. Однако эта тема неоднократно поднималась за последние несколько лет, но так и не была реализована.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня дал понять, что российское руководство не очень доверяет публикациям западных изданий. В случае, если дело действительно дойдет до отключения России от межбанковской системы SWIFT, это серьезно ослабит российскую экономику, – считает экономист Игорь Николаев. Новые возможные санкции станут серьезной проблемой не только для бизнеса, но и для силовых структур, – сказал в эфире «Эха» программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Возможные ограничения в отношении рубля не создадут сложностей для России, – считает экономист Иван Родионов.

Тема Украины, как ожидается, будет одной из главных в ходе переговоров президентов России и США, которые пройдут сегодня вечером по видеосвязи.