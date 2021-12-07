Более 70-ти тысяч человек и 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве, – сообщают столичные власти. Средний прирост снега 5 сантиметров. Судя по прогнозу, в ближайшие 2 часа осадки не прекратятся.

Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на снегопад. Отмен рейсов по метеоусловиям нет, но возможны небольшие задержки, – сообщает ТАСС.