Автор сценария и продюсер «Хода королевы» подтвердил в суде, что преднамеренно исказил факты о грузинской шахматистке

Автор сценария и продюсер сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк подтвердил в суде, что преднамеренно исказил факты о грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили. Об этом сообщила адвокат Майя Мцариашвили, которая защищает интересы шахматистки на процессе против компании «Нетфликс». По утверждению защитника, «Нетфликс» просила суд прекратить тяжбу, однако эта просьба не была удовлетворена. Очередное судебное слушание назначено на 24 января.