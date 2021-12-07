Четыре крупнейших российских киносети отказались от проката фильма «Елки-8»

Причина – слишком короткий перерыв между офлайн— и онлайн-премьерой, – пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на кинорынке. По планам продюсеров картины, показ «Елок» в кинотеатрах должен начаться 16-го декабря, а онлайн-премьера 30-го декабря. По этой причине киносети не видят коммерческого потенциала в прокате.
2021-12-07T13:35:12+03:00
2021-12-07T13:41:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 07 декабря 2021
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