Власти ЮАР запретили инфицированным омикрон-штаммом коронавируса покидать страну, – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что выявлены два случая заражения омикроном россиян, которые недавно вернулись из Южной Африки.