Власти ЮАР запретили инфицированным омикрон-штаммом коронавируса покидать страну, – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что выявлены два случая заражения омикроном россиян, которые недавно вернулись из Южной Африки.
2021-12-07T13:34:46+03:00
2021-12-07T13:39:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2947986-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3578226.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 07 декабря 2021
Загрузка комментариев...