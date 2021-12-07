В России впервые с середины октября выявлено менее 32 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки, в том числе в Москве около 2,5 тысяч, – сообщает оперативный штаб. Смертность по-прежнему остается высокой – 1182 человека.

По данным Министерства здравоохранения, около 85% переболевших снова обращаются в больницы за дополнительной помощью.