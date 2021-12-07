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13:33, 07 декабря 2021

Мировой суд Таганского района Москвы снова оштрафовал Google за неудаление запрещенного контента

Мировой суд Таганского района Москвы снова оштрафовал американскую компанию Google за неудаление запрещенного контента. Общая сумма штрафов за это нарушение выросла до 58 миллионов, – сообщает РИА «Новости».


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