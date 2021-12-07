Власти США разрабатывают новый пакет санкций против РФ на случай военного вторжения на Украину, – утверждают в CNN

Американские власти разрабатывают новый пакет санкций против России на случай военного вторжения на Украину, – утверждают источники телеканала CNN. По их словам, речь идет об отключении России от системы межбанковских переводов SWIFT. Кроме того, санкции могут быть введены против окружения президента Владимира Путина и российских олигархов. Окончательное решение еще не принято. США хотят скоординировать свои действия с европейскими партнерами, – добавили собеседники телеканала. Между тем агентство Bloomberg сообщает, что США и Евросоюз рассматривают возможность санкций в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций. Среди других вариантов ограничения на конвертацию рубля на другие валюты и ограничения на покупку российских долговых обязательств на вторичном рынке.

В Кремле эти сообщения назвали продолжением «информационной истерики» перед сегодняшними переговорами двух президентов. Путин и Байден будут говорить по видеосвязи.