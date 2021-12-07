Снегопад не повлиял на работу общественного транспорта Москвы, — сообщает в мэрии

Снегопад не повлиял на работу общественного транспорта Москвы, – сообщили агентству «Интерфакс» в мэрии. Около 500 сотрудников экстренных служб задействованы в уборке снега на линиях метро, которые находятся под открытым небом. Утром в столице были отмечены небольшие задержки в движении автобусов и электробусов.