Снегопад не повлиял на работу общественного транспорта Москвы, — сообщает в мэрии

Снегопад не повлиял на работу общественного транспорта Москвы, – сообщили агентству «Интерфакс» в мэрии. Около 500 сотрудников экстренных служб задействованы в уборке снега на линиях метро, которые находятся под открытым небом. Утром в столице были отмечены небольшие задержки в движении автобусов и электробусов.
2021-12-07T13:06:35+03:00
2021-12-07T13:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 07 декабря 2021
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