Через несколько часов президенты России и США проведут переговоры

Владимир Путин и Джо Байден будут общаться с помощью видеосвязи. В преддверии этого в американской прессе появились сообщения о готовящихся новых санкциях в отношении России из-за ситуации на Украине.

Москва категорически отрицает, что готовится агрессия в отношении соседней страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал последние публикации в западных газетах информационной истерикой. Накануне он говорил, что российское руководство готов к диалогу с США по поводу Украины.

Официальные лица в США также утверждают, что настроены на диалог. Об этом, в частности, говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Киеве сообщают, что достигнута договоренность провести телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и Джо Байдена после переговоров с Владимиром Путиным.