Верховный суд Татарстана отклонил коллективный иск жителей об отмене в регионе системы QR-кодов

В ходе разбирательства представители местного управления Роспотребнадзора настаивали на необходимости ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. По их словам, меры временные и пока их нельзя отменять. Заявители указывали, что действующая в регионе система графических кодов нарушает конституционные права граждан, препятствуя свободному перемещению. Верховный суд Татарстана отказал истцам в удовлетворении требований и оставил правительственное постановление о QR-кодах без изменений.

Согласно документу, в регионе с середины октября посещать общественные места, в том числе торговые центры, кафе и фитнес-клубы, можно только при предъявлении цифрового кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Аналогичные меры в конце прошлого месяца были введены и в общественном транспорте. После этого несколько десятков человек направили иск с требованием отменить ограничения.

Активисты намерены оспорить сегодняшнее решение суда.