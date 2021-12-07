Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал США прекратить политизацию спорта. По его словам, это может повредить не только отношениям Пекина и Вашингтона, но и авторитету Соединенных штатов.

Ранее США объявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.