Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал США прекратить политизацию спорта. По его словам, это может повредить не только отношениям Пекина и Вашингтона, но и авторитету Соединенных штатов.
Ранее США объявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал США прекратить политизацию спорта
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал США прекратить политизацию спорта. По его словам, это может повредить не только отношениям Пекина и Вашингтона, но и авторитету Соединенных штатов.