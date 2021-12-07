Суд в Ярославле изберет меру пресечения задержанному ФСБ подростку

Суд в Ярославле сегодня должен избрать меру пресечения подростку, который, как утверждают в силовых структурах, призывал к насилию в отношении представителей власти. Это учащийся одного из средних специальных заведений 2005-го года рождения. Сообщалось, что в ходе обыска у подростка изъяли самодельную взрывчатку, а также боеприпасы.