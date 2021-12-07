Суд в Ярославле изберет меру пресечения задержанному ФСБ подростку

Суд в Ярославле сегодня должен избрать меру пресечения подростку, который, как утверждают в силовых структурах, призывал к насилию в отношении представителей власти. Это учащийся одного из средних специальных заведений 2005-го года рождения. Сообщалось, что в ходе обыска у подростка изъяли самодельную взрывчатку, а также боеприпасы.
2021-12-07T12:38:20+03:00
2021-12-07T12:38:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:38, 07 декабря 2021
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