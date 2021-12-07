В России во время пандемии резко сократилось число аптек

Только за прошедшее лето их закрылось около 2 тысяч. Примерно 3% от всех точек продаж медикаментов закрылись в стране в период с июня по сентябрь текущего года. Это данные аналитического агентства DSN Group. В компании полают, что около половины из этих аптек принадлежали к малому и среднему бизнесу, то есть у их владельцев не было крупной разветвлённой сети. Среди основных причин ликвидации эксперты, опрошенные газетой «Ведомости», называют пандемию коронавируса. Дело в том, что в последние два года резко вырос спрос на интернет-заказы, и большинство граждан покупает медикаменты, не выходя из дома. Помимо этого, аналитики полагают, что во время действия коронавирусных ограничений попутно снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, так как многие люди ушли на удаленную работу, а в общественных местах стали носить маски. Кроме того, косвенно на мелкие аптеки могло повлиять и введение обязательно маркировки лекарств. Чтобы продавать медикаменты в рамках закона, сегодня требуется соблюдать массу юридических формальностей. Вместе с тем в DSN Group отмечают, что многие из закрывшихся аптек были расположены в отдаленных регионах России, где невыгодно работать федеральным сетям. Это, по мнению экспертов, может негативно сказаться на доступности лекарств в этих районах.

По данным аналитической компании, объем продаж в интернет-аптеках только за первое полугодие 2021 года вырос на треть и достиг почти 90 миллиардов рублей.