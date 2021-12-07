В России, судя по данным властей, снижается заболеваемость коронавирусом. За сутки выявили менее 32 тысяч новых случаев. Это минимальный показатель с середины октября. Смертность также снижается, но несущественно. За день от последствий ковида скончались 1182 пациента.
2021-12-07T12:32:13+03:00
2021-12-07T12:36:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 07 декабря 2021
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