Представители народности рохинджа, проживающие в Великобритании и США, подали коллективный иск против Facebook

Представители народности рохинджа, проживающие в Великобритании и США, подали коллективный иск против социальной сети Facebook. Они обвиняют ее в разжигании ненависти в ходе конфликта в Мьянме несколько лет назад. Истцы утверждают, что соцсеть не только не удаляла сообщения с резкими высказываниями в адрес мусульманского меньшинства, но и показывала их в приоритетном порядке.

В компании Meta, владеющей Facebook, пока не прокомментировали иск.