Синоптики обещали, что снегопад в столице будет сильнейшим с 1949-го года

За несколько часов в столице выпало сразу четыре миллиметра осадков. Об этом «Интерфаксу» рассказали в городском метеобюро. Там добавили, что снег местами сильный, и что он сохранится в московском регионе как минимум до девяти вечера. Утром в Москве сервис «Яндекс.Пробки» показывал 8 баллов из 10. Движение затруднено по некоторым набережным, а также по Садовому кольцу и Третьему транспортному. Сейчас ситуация несколько улучшилась, и пробки снизились до 6 баллов.

В свою очередь мэрия просит водителей быть внимательней на дорогах. Она призывает с пониманием отнестись к работе городских служб. Также администрация просит воздержаться от поездок на личном авто и пользоваться сегодня общественным транспортом. Трудности из-за погоды наблюдались и накануне — вчера вечером в аэропортах были отменены или задержаны десятки рейсов. Сейчас в Домодедово допустили, что в ближайшее время возможно изменение времени вылетов, поскольку в условиях метели требуется дополнительная очистка взлётно-посадочных полос и обработка самолётов против льда.

Тем временем в Псковской области сегодня отчитались о восстановлении электроснабжения, которое прервалось еще неделю назад из-за снегопадов и ледяных дождей. Без света из-за непогоды тогда осталось 12 тысяч человек.