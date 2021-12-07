США могут ввести запрет на конвертацию рубля в иностранные валюты в случае нападения РФ на Украину, сообщает Bloomberg

США могут ввести запрет на конвертацию рубля в иностранные валюты в случае нападения России на Украину, сообщает американское агентство Bloomberg.

Экономические ограничения, которые рассматриваются в качестве ответных мер на военную агрессию Москвы, могут коснуться крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций. Соединенные Штаты также намерены ограничить покупку инвесторами долга России на вторичном рынке. Эти запреты могут принять в пакете с другими санкциями, о которых накануне рассказал американский телеканал CNN. По данным журналистов, власти США также рассматривают ограничительные меры против энергетических компаний России и людей из окружения Путина. Как отмечает телеканал, санкции ограничат ведущим российским олигархам поездки за границу и закроют им доступ к финансовым счетам в США. Также Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT. CNN отмечает, что американская сторона пока не приняла окончательное решение по введению санкций и ведет переговоры с властями европейских государств. Ранее западные СМИ сообщали о мобилизации российских войск у границы с Украиной и планах Москвы атаковать страну.

Агентство Bloomberg предполагает, что президент США Джо Байден заявит о санкциях уже сегодня во время видеоконференции с руководителем России Владимиром Путиным.