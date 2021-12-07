В России выявлено 31 096 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 31 096 случаев коронавируса. В оперативном штабе отмечают, что это минимальный показатель с середины октября. Скончались от последствий ковида 1182 пациента.

Между тем новый штамм коронавируса омикрон может вытеснить на территории России вариант вируса дельта, – заявил в эфире «Эха» профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин. «Очень удивлюсь, если иммунитет, вызванный вакцинами, в частности, «Спутником», окажется полностью неэффективным против «омикрона». Все-таки какая-то эффективность у него будет остаточная. <...> Это несколько слоев защиты, все они вырабатываются в ответ на вакцинацию, и все вместе их пробить вирусу достаточно сложно», – сказал он. Г.Базыкин отметил, что штамм «омикрон» имеет высокую скорость распространения.

«Про него очень-очень мало информации, практически все, что мы про него знаем — это его мутационный состав, который довольно сильно отличается от предыдущих вариантов и, скорее всего, будет отличаться и сточки зрения нашей иммунной системы от предыдущих вариантов. И второе — мы знаем, что он достаточно быстро распространяется. Основной вопрос сейчас, как «омикрон» будет взаимодействовать с «дельтой» и похоже, что в ситуации, когда был и «омикрон» и «дельта», «омикрон» побеждает. <...> Совершенно не факт, что тяжесть течения будет становиться легче», — заключил он.

Омикрон накануне официально был подтвержден у двух россиян, которые вернулись из ЮАР. Кстати, власти этой страны запретили инфицированным омикроном покидать ЮАР.