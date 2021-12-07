Сильный снег будет идти в московском регионе по крайней мере до 9 вечера, – предупреждают синоптики. Высота снежного покрова в некоторых районах столицы уже превышает 20 сантиметров. Городские службы работают в усиленном режиме. Москвичам рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Ситуация на дорогах сложная.

Многие жители столицы отмечают, что дороги в центре Москвы убирают значительно лучше, чем в спальных районах.