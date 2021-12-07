Китай обвинил Соединенные Штаты в нарушении Олимпийской хартии

Пекин обещает ответить Вашингтону на решение о дипломатическом бойкоте Игр, которые пройдут в китайской столице в феврале. Представитель МИДа КНР не уточнил, о каких контрмерах может идти речь. Соединенные Штаты объясняют свое решение о бойкоте нарушением прав человека в Китае.

Жители Пекина недовольны действиями Вашингтона.

В Международном олимпийском комитете заявили, что присутствие или отсутствие государственных чиновников на Играх это личное решение каждого правительства.