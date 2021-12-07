ФСБ рапортует о задержании в Ярославской области подростка, который планировал акции и изготавливал взрывчатку

ФСБ рапортует о задержании в Ярославской области подростка, который планировал резонансные акции и изготавливал взрывчатку. Имя его не называется. Утверждается, что это учащийся одного из средних специальных учебных заведений. Как сообщается, он призывал к насильственным действиям в отношении представителей силовых структур.
2021-12-07T11:32:03+03:00
2021-12-07T11:44:33+03:00
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11:32, 07 декабря 2021
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