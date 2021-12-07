ФСБ рапортует о задержании в Ярославской области подростка, который планировал акции и изготавливал взрывчатку

ФСБ рапортует о задержании в Ярославской области подростка, который планировал резонансные акции и изготавливал взрывчатку. Имя его не называется. Утверждается, что это учащийся одного из средних специальных учебных заведений. Как сообщается, он призывал к насильственным действиям в отношении представителей силовых структур.