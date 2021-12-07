В МОК сказали, что уважают решение дипломатов США бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Присутствие официальных лиц на предстоящих играх, которые пройдут в столице Китая в следующем году, — личное политическое решение властей каждой страны, считают в МОК. Так международный комитет отреагировал на протест Соединенных Штатов. Американские дипломаты не поедут на Олимпийские игры из-за массовых репрессий против уйгуров на севере Китая. При этом спортсмены из США все равно примут участие в играх. В МОК добавили, что уважают решение Вашингтона не политизировать сами соревнования. Комитет сослался на недавнюю резолюцию ООН, которая призывает использовать спорт для продвижения на международной арене мира, диалога и примирения в зонах конфликтов. Несколько десятков правозащитных организаций по всему миру призывают бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. Новая Зеландия тоже отказалась отправить в Китай своих дипломатов. Еще несколько стран, в том числе Великобритания и Япония, пока окончательное решение о бойкоте не приняли.

В Китае сообщили о намерении принять решительные меры в ответ на дипломатический бойкот Олимпийских игр со стороны США. В Пекине, что это может навредить межгосударственным отношениям.