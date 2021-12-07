США вместе с ЕС не исключают введение новых ограничительных мер против РФ в случае агрессии в отношении Украины

США вместе с европейскими советниками не исключают введение новых ограничительных мер против России в случае агрессии в отношении Украины, – сообщает агентство Bloomberg. Информированные источники утверждают, что санкции коснутся крупнейших российских банков. Речь идет об ограничениях на конвертацию рубля в другие валюты. Ранее телекомпания CNN сообщила, что Россию могут отключить от межбанковской системы SWIFT.

Новые возможные санкции станут серьезной проблемой не только для бизнеса, но и для силовых структур, – сказал в эфире «Эха» программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Тема Украины, как ожидается, будет одной из главных в ходе сегодняшних переговоров президентов России и США, которые пройдут по видеосвязи вечером.