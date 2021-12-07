Вооружённых подростков задержали сегодня в Москве и Ярославской области

Сообщения о задержаниях пришли почти одновременно. Сначала Следственный комитет Ярославской области отчитался о том, что в отношении шестнадцатилетнего жителя посёлка Каменки возбудили уголовное дело по статьям о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. В ведомстве утверждают, что подросток состоит в закрытых сообществах мессенджера Telegram, «объединяющих радикально настроенных граждан, призывающих к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка». В публикации подчеркивается, что несовершеннолетний уже изготовил взрывчатое вещество, но его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по региону.

В свою очередь второе задержание произошло в Москве, однако, официально представители властей эту информацию еще не подтвердили. ТАСС со ссылкой на источники пишет, что полицейские схватили восемнадцатилетнего гражданина у входа в одну из столичных школ. По этим данным, с собой у него был пневматический пистолет, три ножа и газовые баллончики. Агентство уточняет, что ранее молодой человек на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» писал, что собирается устроить сегодня теракт.

Тем временем в Перми Дзержинский суд сегодня продлил арест Тимуру Бекмансурову, который в сентябре устроил стрельбу в Пермском государственном университете. Тогда студент убил шестерых человек.