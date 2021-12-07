Самым популярным видео на YouTube в 2021 году стало расследование Навального «Дворец для Путина»

Фильм Алексея Навального про дворец показал Владимира Путина с новой стороны 120 миллионам человек. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник отдела расследований Команды Навального Георгий Албуров. «Это, конечно, фильм не просто про дворец. Это фильм про то, кто такой Владимир Путин, про то, какой жизненный путь он выбрал, и как люди, с которым он общался 30-40 лет назад, сейчас помогают ему жить образом жизни невероятного шейха. Люди увидели Путина с новой стороны. Эти 120 миллионов человек — это широкая аудитория, до которой ни мы, ни вы, никто другой никогда раньше не дотягивался. Это большой интернет, который сидит в «Одноклассниках», «Вконтакте», в лучшем случае смотрят «Что было дальше», а скорее всего русские сериалы на YouTube-канале НТВ. Мы до них дотянулись и рассказали, кто такой Владимир Путин», — сказал он.

Албуров отметил, что фильм показал интерес к русской политике в мире. «Везде, где живут русскоязычные люди, это видео очень долго находилось в топах самых просматриваемых. Оказалось, что российской политикой, путинской коррупцией, интересуются не только в России, но и по всему миру. Все, кто может понять, о чем говорится в ролике, готовы смотреть это и офигевать от масштабов путинской коррупции», — подчеркнул он.

Соратник Навального также добавил, что ответной реакцией российских властей стала борьба с YouTube. «Это все ужасно взбесило и Путина и администрацию президента, когда они поняли, что стена пробита, которая ограждает нас от людей, которые смотрят сериалы по НТВ, они уже начали оправдываться. Российская власть хочет запрещать и как-то ограничивать YouTube, они понимают, что YouTube они проиграли. Они понимают, что любое наше расследование, в принципе, любое уже, обгоняет их любую федеральную программу по просмотрам. А расследование типа расследования про Путина может уничтожить весь YouTube на несколько дней. Весь YouTube будет парализован и никто не будет смотреть ничего другого кроме нас. Власть этого ужасно боится. конечно, сейчас, мне кажется, и покупка соцсети «ВКонтакте» «Согазом» — это тоже часть их большого плана по захвату интернета. Они хотят, чтобы «ВК» вырос в российский аналог YouTube», — заключил он.

Команда Навального не собирается удалять фильм про дворец Путина из-за преследований, сообщил Албуров. «Если бы кто-то пошел к Алексею Навальному и сказал: «Знаешь, Алексей, мы решили не выпускать фильм про Путина, решили удалить его с компьютера, потому что нас всех заблокируют и посадят», — он был бы первым, кто надавал бы нашим же компьютером нам по башке и сказал бы: «Выпускайте, не занимайтесь дурью, наплюйте на всех и делайте то, что надо». <...> Мы считаем это [преследование сторонников Навального] результатом нашей хорошей работы. Мы не занимаемся торговлей роликами в ответ на непризнание нас экстремистами и не готовы сдавать какие-то материалы ради того, чтобы нам не дали по башке. Мы выпускаем [расследования] исключительно исходя из того, что считаем правильным», — сказал он.

Самым популярным видео на платформе YouTube в 2021 году стало расследование оппозиционного политика Алексей Навального под названием «Дворец для Путина». YouTube опубликовал список самых популярных видео, на основе наибольшего количества просмотров в русскоязычном сегменте сервиса. Ролик Навального с января набрал 119 миллионов просмотров. В видео рассказывалось про дворец, построенный, по утверждению команды Навального, специально для президента России под Геленджиком, стоимостью 100 миллиардов рублей. В тройку лидеров также вошли шоу «Что было дальше?» и интервью журналиста Юрия Дудя с блогером Ивангаем. За этот ролик Ю.Дудь получил штраф за пропаганду наркотиков в интернете.