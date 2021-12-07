Московские власти призывают автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада. Он уже осложнил ситуацию на дорогах. Пробки отмечены на основных магистралях. Снег будет идти весь день. В мэрии подчеркивают, что специальная техника будет трижды очищать проезжую часть и тротуары и обрабатывать их противогололедными реагентами.
2021-12-07T10:35:32+03:00
2021-12-07T10:41:33+03:00
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10:35, 07 декабря 2021
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