В Израиле наложен арест на два дома, принадлежащие бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, – пишет газета «Коммерсантъ». Это связано с иском БМ-банка, входящего в ВТБ. Кредитное учреждение утверждает, что структуры бизнесмена, бравшие займы около 10 лет назад, не вернули крупные суммы. Это почти 14 миллиардов рублей. Из-за невозвращенных кредитов в России в отношении Тельмана Исмаилова было возбуждено новое уголовное дело. Бизнесмен сейчас находится в Черногории. Он там получил политическое убежище.
2021-12-07T10:35:17+03:00
2021-12-07T10:43:22+03:00
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10:35, 07 декабря 2021
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