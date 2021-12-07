В Израиле наложен арест на два дома, принадлежащие бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, – пишет газета «Коммерсантъ». Это связано с иском БМ-банка, входящего в ВТБ. Кредитное учреждение утверждает, что структуры бизнесмена, бравшие займы около 10 лет назад, не вернули крупные суммы. Это почти 14 миллиардов рублей. Из-за невозвращенных кредитов в России в отношении Тельмана Исмаилова было возбуждено новое уголовное дело. Бизнесмен сейчас находится в Черногории. Он там получил политическое убежище.