Китай заявил о готовности принять решительные меры в ответ на дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США

Китай заявил о готовности принять решительные меры в ответ на дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине со стороны Соединенных Штатов. В сообщении МИДа КНР говорится, что политизация спорта нанесет ущерб сотрудничеству Вашингтона с Пекином. Накануне США приняли решение о бойкоте, утверждая, что в Китае нарушаются права человека.
2021-12-07T10:33:37+03:00
2021-12-07T10:45:29+03:00
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10:33, 07 декабря 2021
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