Китай заявил о готовности принять решительные меры в ответ на дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США

Китай заявил о готовности принять решительные меры в ответ на дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине со стороны Соединенных Штатов. В сообщении МИДа КНР говорится, что политизация спорта нанесет ущерб сотрудничеству Вашингтона с Пекином. Накануне США приняли решение о бойкоте, утверждая, что в Китае нарушаются права человека.