В Москве сегодня запустят пассажирское движение на новых станциях Большой кольцевой линии метро

Открывается участок от района Хорошёво-Мнёвники на северо-западе до Зюзино на юго-западе. От станции «Мневники» до «Каховской» можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московского центрального диаметра. Уточняется, что большинство из 10 пунктов посадки пассажиров уже функционируют. Технический запуск проводили еще в сентябре. Подрядчик строительства метрополитена «Мосинжпроект» подчеркивал, что для некоторых жителей Москвы впервые появились станции в шаговой доступности, и они смогут сократить время поездки почти на треть. С открытием нового участка Большой кольцевой линии заменят несколько десятков тысяч указателей, которые помогут ориентироваться пассажирам. На эскалаторах и в вагонах сегодня запустят голосовые объявления о новых станциях. Внесут изменения и в схему на информационных щитах.

Строительство Большой кольцевой линии московского метро планируется завершить в следующем году. Она может стать их самых протяженных в мире.