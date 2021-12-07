Европейский суд по правам человека запретил Польше депортировать мигрантов, попавших в страну через Белоруссию

Постановление касается более 150 беженцев из восточных стран, которые уже находятся в Польше. Суд пришел к такому выводу накануне после рассмотрения 44 исков, поступивших от нелегалов. Они обратились в ЕСПЧ за международной защитой и разрешением находиться на территории Евросоюза дальше. Европейский суд наложил обеспечительные меры согласно 39 правилу собственного регламента. Польским властям теперь запрещается выдворять мигрантов обратно в Белоруссию. По требованию ЕСПЧ некоторым истцам также необходимо выдать продукты питания, воду и обеспечить им медицинское обслуживание. Конфликт на белорусско-польской границе обострился еще осенью. Сотни мигрантов развернули палаточный городок на пограничном пункте и несколько раз пытались прорвать оцепление, чтобы попасть в Польшу. Евросоюз обвиняет Минск в использовании беженцев для давления на западные государства в политических целях. Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко это отрицает.

Еще 3 жалобы поданы против Латвии и Литвы, но решение по ним пока не вынесено.