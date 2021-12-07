Российский фильм «Разжимая кулаки» вошел в список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм»

Российский фильм «Разжимая кулаки» вошел в список картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Списки претендентов опубликовала Американская киноакадемия. О выдвижении фильма режиссера Киры Коваленко сообщал в октябре председатель Российского оскаровского комитета

В картине рассказывается о семье, которая после теракта в Беслане переезжает в небольшой шахтерский городок в Северной Осетии.