Западные страны, по данным Bloomberg, обсуждают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков

Такие ограничения могут ввести в случае, если Россия нападёт на Украину. Соединённые штаты и их европейские союзники сейчас оценивают возможность принятия таких санкций, которые касались бы обмена рубля на доллары, евро и фунты. Об этом американское агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с этими обсуждениями. По их данным, чиновники рассматривают вариант, при котором целью санкций станут не только крупнейшие банки, но и Российский фонд прямых инвестиций.

Собеседники агентства отметили, что самая радикальная мера, которую обсуждают на Западе, это отключение России от системы финансовых платежей Swift. Однако, источники добавили, что чиновники больше склоняются к другим вариантам, поскольку этот нанесёт значительный ущерб рядовым гражданам.

О том, что в Вашингтоне обсуждают отключение России от Swift, вчера передавал и американский телеканал CNN. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения «продолжением информационной истерики».

Информация об обсуждении новых санкций появилась накануне видеоконференции президентов России и США. Предполагается, что она начнётся в шесть вечера по Москве и пройдёт в закрытом режиме.