Загруженность автомобильных дорог Москвы из-за снегопада достигла 8 баллов из 10

Загруженность автомобильных дорог Москвы из-за снегопада достигла 8-ми баллов из 10. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу и Третьему транспортному, а также по большей части бульваров. За сегодняшний день в столице может выпасть четверть месячной нормы осадков.