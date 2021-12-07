Загруженность автомобильных дорог Москвы из-за снегопада достигла 8 баллов из 10

Загруженность автомобильных дорог Москвы из-за снегопада достигла 8-ми баллов из 10. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу и Третьему транспортному, а также по большей части бульваров. За сегодняшний день в столице может выпасть четверть месячной нормы осадков.
2021-12-07T09:34:12+03:00
2021-12-07T09:34:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 07 декабря 2021
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