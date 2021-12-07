Сегодня в ФРГ будет сформировано новое правительство и подписан коалиционный договор

Социал-демократическая партия Германии, «Союз 90-х/Зеленые» и Свободная демократическая партия одобрили коалиционный договор внутренним голосованием. Он станет программой действий правительства ФРГ на ближайшие четыре года до следующих парламентских выборов. В договоре три ведущие партии закрепили отказ от использования угля до 2030 года и приоритетное развитие возобновляемых источников энергии. Центральной политической целью будет расширение инфраструктуры доступного жилья. Запланировано также повышение минимальной заработной платы до 12 евро в час. Среди социальных нововведений – реформа пособия по безработице и повышение детской помощи. Предполагается также увеличить финансирование образования и облегчить получение гражданства для мигрантов. Главными вопросами остаются борьба с пандемией коронавируса и возможность обязательной вакцинации.

Партии договорились о распределении постов в коалиционном правительстве ФРГ, которое учитывает паритет мужчин и женщин. 8 декабря в бундестаге будет проведено избрание канцлера. Им со всей вероятностью станет социал-демократ Олаф Шольц. Вице-канцлером станет сопредседатель «Союза 90-х/Зеленые» Роберт Хабек. Его соратница и второй лидер партии Анналена Бербок займет пост министра иностранных дел.

В среду Ангела Меркель торжественно передаст дела новому главе кабинета министров ФРГ. Президент Германии вручит членам правительства документы о назначении.