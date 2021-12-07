Западные страны рассматривают санкции в отношении крупнейших российских банков, – сообщает Bloomberg

Западные страны рассматривают санкции в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций, – сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. Ограничительные меры могут коснуться обмена рубля на иностранные валюты. Накануне телекомпания CNN утверждала, что Россию могут отключить от межбанковской системы SWIFT. Таким образом Запад реагирует на сообщения о том, что Россия готовит вторжение на Украину. Ситуация в этой стране будет одной из тем переговоров президентов России и США, о чем говорил Джо Байден.

Москва категорически отрицает готовящуюся агрессию в отношении Украины. Сообщения, которые продолжают появляться в западной прессе по этому поводу, а также о новых санкциях, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационной истерикой.