Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сегодняшний день, – предупреждают синоптики. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что столичный регион находится во власти сильного южного циклона. По прогнозу осадки продолжатся и в ночь на среду.