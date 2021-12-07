Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сегодняшний день, – предупреждают синоптики. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что столичный регион находится во власти сильного южного циклона. По прогнозу осадки продолжатся и в ночь на среду.
2021-12-07T09:06:48+03:00
2021-12-07T09:21:40+03:00
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09:06, 07 декабря 2021
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