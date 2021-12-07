Госдума сегодня рассмотрит законопроект, расширяющий полномочия полиции

Ко второму чтению из документа убрали поправки о праве полицейских открыть огонь на поражения, если задержанный совершает какие-либо действия, представляющие угрозу для сотрудника. Эту формулировку сочли размытой. Корректировать ее не стали и просто решили не вносить никакие изменения в эту статью закона. Также уточнят порядок вскрытия автомобилей. Основанием может стать проверка сообщения об угрозе террористического акта, подозрения в перевозке наркотиков, попытка спасти чью-то жизнь или предотвратить преступление. Эти причины обязаны разъяснить. При этом депутаты отклонили предложение не привлекать правоохранителей при исполнении к ответственности за причиненный автомобилю вред, если сотрудник действовал по закону. Но оставили возможность вскрывать автомобили без собственника. Расширяются и основания для проникновения полицейских в жилые дома, квартиры, на частную территорию. Раньше это можно было сделать только, если там находится подозреваемый в преступлении, а теперь — даже если официального процессуального статуса у человека нет, а на него просто указали очевидцы или потерпевшие. Наконец, законопроект уточняет право полиции на меры в оцеплении. На территории хотят разрешить проводить осмотр любого гражданина или автомобиля, в случае отказа просто не пускать за ограждения.

Поправки инициировало правительство России. Их внесли в Госдуму еще в прошлом году.