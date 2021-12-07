США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине из-за нарушения прав человека со стороны китайских властей.

США объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине в знак протеста против систематических нарушений китайской компартией прав человека. Ни один американский чиновник и официальный представитель на Олимпиаду не поедет.

Администрация Джо Байдена не будет направлять никаких дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры в Пекине, учитывая продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека властями КНР, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. И добавила, что американских спортсменов правительство США полностью поддерживает и будет за них болеть, но «способствовать фанфарам Игр не намерено». Ранее в этом году власти США заявили, что действия Компартии Китая против мусульманских меньшинств в провинции Синьцзян, включая массовое интернирование, принудительный труд и принудительную стерилизацию, представляют собой «геноцид» и «преступления против человечности». В контексте бойкота Олимпиады речь также идет о разгроме китайскими властями продемократических протестов в Гонконге. Демократы Конгресса решение Белого Дома объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине приветствовали, а некоторые ястребы из числа Республиканской партии сочли это полумерой и призвали к полному бойкоту игр. Последний раз США полностью бойкотировали олимпийские игры в Москве в 1980 году в знак протеста против вторжения СССР в Афганистан. Правительство США не может в одностороннем порядке запретить спортсменам участвовать в Олимпийских играх или объявить полный бойкот. Американский олимпийский комитет, независимая НКО, имеет исключительные полномочия принимать окончательное решение в данном случае.

В Международном олимпийском комитете заявили, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх – это личное решение каждого правительства.